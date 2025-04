L’amore secondo A Lex Gatti Il singolo del cantautore massese

Si intitola "Different Kind Of Love" il nuovo singolo di 'Beata La Noia', che vede il volto del cantautore massese A-Lex Gatti, classe 1988. Il brano musicale, esce oggi, 25 aprile, su tutti i principali negozi digitali con una promozione radiofonica nazionale. Come nasce la canzone? "La mia compagna Irene, che nella canzone chiamo Iris, mi aveva chiesto un brano da dedicarle e ispirato alla nostra storia d'amore. C'è voluto un po' di tempo, ma alla fine è diventato uno dei brani più intensi che ho scritto. Un amore diverso, che può adattarsi alle biografie di tutti, alla vita, alle scelte, ai tempi dell'anima.", spiega A-Lex Gatti. Una relazione sospesa nel tempo, in standby per sette anni e che improvvisamente ha ripreso vita, racconta: a riaccendere la fiamma un incontro ritrovato che lo ha portato a una riflessione ad ampio respiro.

