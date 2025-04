L’amore nei favolosi ’60 In sei film da poster

L'amore, della passione, della necessità. A volte solo del bisogno di percorrere fianco a fianco un pezzo di strada e poi ciao. Il bello è che al cinema tutto questo si trasforma in una manciata di titoli che hanno formato il nostro immaginario collettivo. Da rivedere grazie alla rassegna "6 coppie 6 film degli anni '60", un'idea della Cineteca, dal 26 aprile all'11 maggio all'Arlecchino. Opere iconiche. Da poster in camera. Tipo Alain Delon e Romy Schneider, uno più bello dell'altra ne "La piscina" di Jacques Deray. film ad altissimo grado di seduzione, mezzo thriller, cult citatissimo. Nel cast anche Jane Birkin, difficile dimenticarla. Si vede già domani alle 19.Prima di un cambio radicale di atmosfere con "La vergogna" di Bergman, Max von Sydow e Liv Ullman protagonisti loro malgrado di drammatici episodi bellici, finale ultrasimbolico.

