L amore in teoria la nostra intervista a Nicolas Maupas Caterina De Angelis e Martina Gatti

amore. Lo fa dirigendo L'amore, in teoria, una garbata commedia sentimentale di cui è interprete principale Nicolas Maupas. Lo abbiamo intervistato insieme a Caterina De Angelis e Martina Gatti.

