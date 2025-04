L’America di Trump gli asset di Putin e altre oscenità antiucraine del bullo in chief

Trump e dei suoi scagnozzi non ha alcun senso logico né politico, come quasi tutto quello che dicono queste caricature di asset russi oggi al potere a Washington. Sostengono, questi asset russi della Casa Bianca, che è stato Barack Obama a cedere la Crimea alla Russia, che gli ucraini non hanno fatto niente negli scorsi dieci anni per riprendersela e che quindi, poche storie, la penisola crimeana è russa. «Parlano russo» ha aggiunto Steve Witkoff, quel lestofante di origine russa e di affari moscoviti che Trump ha scelto per consegnare l’Ucraina al Cremlino (in cambio della concessione a costruire una Trump Tower a Mosca, secondo quanto ha scritto Moscow Times).Su Linkiesta abbiamo criticato più volte la pessima politica estera di Obama, troppo arrendevole nei confronti della Russia, ma Obama non ha mai riconosciuto l’occupazione illegale della Crimea, al contrario di quanto vuole fare ora Trump. Linkiesta.it - L’America di Trump, gli asset di Putin, e altre oscenità antiucraine del bullo in chief Leggi su Linkiesta.it Il discorso sulla Crimea di Donalde dei suoi scagnozzi non ha alcun senso logico né politico, come quasi tutto quello che dicono queste caricature dirussi oggi al potere a Washington. Sostengono, questirussi della Casa Bianca, che è stato Barack Obama a cedere la Crimea alla Russia, che gli ucraini non hanno fatto niente negli scorsi dieci anni per riprendersela e che quindi, poche storie, la penisola crimeana è russa. «Parlano russo» ha aggiunto Steve Witkoff, quel lestofante di origine russa e di affari moscoviti cheha scelto per consegnare l’Ucraina al Cremlino (in cambio della concessione a costruire unaTower a Mosca, secondo quanto ha scritto Moscow Times).Su Linkiesta abbiamo criticato più volte la pessima politica estera di Obama, troppo arrendevole nei confronti della Russia, ma Obama non ha mai riconosciuto l’occupazione illegale della Crimea, al contrario di quanto vuole fare ora

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'imprenditore ed esperto di economia Alberto Forchielli fa un bilancio della sua vita e del mondo nell'anno in cui compirà 70 anni e lancerà il suo progetto politico di centro. Ne ha per tutti: da Trump a Musk, da Schlein a Meloni, da Xi a Putin 🔗vanityfair.it

“Sto firmando una proclamazione che dichiara oggi, 9 febbraio 2025, il primo Gulf of America Day in assoluto. […] Questa è una cosa importante, forse più del Super Bowl.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a bordo dell'aereo presidenziale Air Force One, in volo verso New Orleans per il Super Bowl.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Donald Trump è tornato davanti al Congresso degli Stati Uniti per la prima volta da quando è stato eletto presidente, accolto da applausi a scena aperta. Il capo della Casa Bianca ha affrontato diversi argomenti, dall’economia Usa alla questione dazi, dalla Groenlandia allo sbarco su Marte. Ma soprattutto il tycoon ha parlato del tema caldo delle ultime settimane: la guerra in Ucraina. “Membri del Congresso degli Stati Uniti, grazie mille. 🔗lapresse.it

La Crimea non russa L’America di Trump, gli asset di Putin, e altre oscenità antiucraine del bullo in chief; Le affinità elettive tra Putin e Trump; Trump e Putin con il loro ‘patto tra autocrati’ si spartiscono il futuro del pianeta; Trump: “Ho parlato con Putin per far finire la guerra”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump, svelato il misterioso regalo ricevuto da Putin. «Un dipinto del presidente con il pugno alzato» - Cosa ha regalato Vladimir Putin a Donald Trump? Finalmente si ha una risposta sul presente che il 72enne presidente russo ha scelto per omaggiare il 78enne presidente statunitense. Un ritratto ... 🔗msn.com

Trump e Putin si dividono il mondo come a Yalta. Stop attacchi alle centrali: le richieste dello Zar, la trattativa sugli asset ucraini e il cessate il fuoco all’orizzonte - Putin ha ottenuto la cessazione ... due sfere d’influenza sovietica e americana, poi teatro della guerra fredda. Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per il Medio Oriente e poi gradualmente ... 🔗msn.com

Reeker: “Putin è inaffidabile, così si prende gioco di Trump” - Come giudica la situazione in Ucraina e le prospettive di pace, tra la minaccia americana di interrompere la mediazione e la mini tregua pasquale di Putin? «Il presidente Trump ha insistito molto ... 🔗repubblica.it