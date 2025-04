L alta moda chiama il lago torna la Garda Fashion Week

L'alta moda chiama, il lago risponde: venerdì 25 aprile al Sestino Fronte lago di Desenzano torna la Garda Fashion Week, evento che celebra il Made in Italy con quattro stilisti d'eccellenza quali Moniq Budai (beachwear), Loredana Consoli (sartoria italiana), Roberta Le Particulier.

