L’alleanza tra camorra ’ndrine e cosa nostra Al via a maggio la maxi udienza preliminare

Si aprirà il 20 maggio, e sono già state fissate altre 23 date fino al 25 luglio, la maxi udienza preliminare nei confronti di 143 persone imputate nell'ambito dell'indagine della Dda milanese su un presunto "sistema mafioso lombardo" costituto da "appartenenti alle tre diverse organizzazioni", cosa nostra, 'Ndrangheta e camorra operativo nel territorio tra Milano e Varese. Il procedimento "monstre" su cui è chiamato a decidere il gup Emanuele Mancini, si terrà nell'aula bunker del carcere di Opera. Ii pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, con il procuratore Marcello Viola (nella foto), hanno chiesto il processo per Paolo Aurelio Errante Parrino, in carcere dal 28 gennaio scorso e legato al mandamento di Castelvetrano (Trapani), quello di Matteo Messina Denaro, esponenti della famiglia palermitana Fidanzati, della cosca dei Rispoli e del gruppo campano dei Senese.

