Laverita.info - «L’allarmismo sul clima è soltanto una truffa. Con il green moriamo» Leggi su Laverita.info Il fisico William Happer: «Un suicidio spendere soldi per uscire dai combustibili fossili, che fanno bene all’umanità. Certa scienza fa politica, spero in Trump».

MissionH24 e Bosch Motorsport insieme per gareggiare nel rispetto clima - MILANO (ITALPRESS) – MissionH24 e Bosch Motorsport: una partnership tecnica per gareggiare nel rispetto del clima Bosch Motorsport, uno dei principali player del settore delle competizioni motoristiche, rafforza in modo significativo la collaborazione tra ACO e H24Project per le gare a zero emissioni. Come parte di Bosch Engineering, partner ingegneristico dell’industria automotive da oltre 25 anni, Bosch Motorsport supporta alcune delle più importanti competizioni al mondo in qualità di partner e fornitore di tecnologia. 🔗ildenaro.it

Clancy insultata, Lepore: "Clima di tensione" - "In calce ai messaggi d’odio rivolti alla vicesindaca, Emily Clancy, c’è la “firma” delle forze politiche di destra". A dirlo è Matteo Lepore, intervenendo sugli insulti social che hanno colpito Clancy dopo la sua presa di posizione sui poster affissi in città dall’associazione Genitori sottratti. "Sono tre anni che denunciamo un clima di tensione nei confronti delle forze politiche diverse dalla destra", afferma Lepore. 🔗ilrestodelcarlino.it

Brasile: c’è il summit sul clima, presto, facciamo l’autostrada nella foresta amazzonica - La foresta amazzonica, uno dei polmoni verdi del pianeta, continua a perdere terreno a un ritmo allarmante. Secondo i dati ufficiali del Progetto di Monitoraggio Satellitare della Deforestazione nell’Amazzonia Legale (PRODES), condotto dall’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali (INPE), nel periodo tra agosto 2021 e luglio 2022 sono stati distrutti 11.568 km² di vegetazione. Numeri che sottolineano l’urgenza di affrontare una crisi ambientale dalle conseguenze globali. 🔗it.insideover.com

