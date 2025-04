L alimentazione dei nostri animali domestici è sempre più influenzata dalle stesse tendenze che interessano la nostra Anche loro mangiano italiano gluten free e super proteico

sempre più connotati come “italiani”. I menu di cani e gatti somigliano sempre più a quelli dei loro proprietari, rispecchiando le tendenze dominanti nel mondo del food. È quanto risulta dall’analisi dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy sul settore del cosiddetto petcare. La cura della leishmaniosi canina: sfide e innovazioni X Leggi Anche › Dieta vegana per i cani? Per il pianeta sarebbe decisiva. Iodonna.it - L'alimentazione dei nostri animali domestici è sempre più influenzata dalle stesse tendenze che interessano la nostra. Anche loro mangiano italiano, gluten free e super proteico Leggi su Iodonna.it Cibi ricchi di proteine e vitamine, bocconcini senza coloranti e glutine, crocchette a ridotto contenuto di zuccheri e calorie. E, in generale, alimentipiù connotati come “italiani”. I menu di cani e gatti somiglianopiù a quelli deiproprietari, rispecchiando ledominanti nel mondo del food. È quanto risulta dall’analisi dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy sul settore del cosiddetto petcare. La cura della leishmaniosi canina: sfide e innovazioni X Leggi› Dieta vegana per i cani? Per il pianeta sarebbe decisiva.

Approfondimenti da altre fonti

"I nostri uomini costretti a fare gli infermieri" - "Con la nuova Direttiva ministeriale gli agenti della polizia locale dovranno fare gli infermieri, facendo addirittura tamponi del cavo orale per accertare la presenza di droga. Pare troppo". L’assessore Juri Magrini si ’ribella’ alle disposizioni su chi guida sotto effetto di stupefacenti. Si va al di là delle competenze dei vigili? "Si specifica che ’l’organo di polizia eseguirà un primo test sul fluido del cavo orale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gli antenati degli esseri umani: perché gli scimpanzé e i bonobo sono i nostri parenti più prossimi - I nostri parenti viventi più prossimi sono scimpanzé (Pan troglodytes) e bonobo (Pan paniscus), con cui condividiamo un antenato comune vissuto circa 7 milioni di anni fa. Questo stretto legame rimane scritto ancora oggi nelle nostre cellule, nei nostri comportamenti e persino nei nostri pensieri e nelle nostre emozioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

In Molise una scuola intitolata a Sammy Basso, l’USR: “Un’eredità di valori forti ai nostri studenti” - USR Molise - L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia (CB) sarà ufficialmente intitolato a Sammy Basso, giovane attivista recentemente scomparso, noto per il suo impegno nella ricerca scientifica e nella sensibilizzazione sull’inclusione e sulla progeria, la rara malattia genetica di cui era affetto. L'articolo In Molise una scuola intitolata a Sammy Basso, l’USR: “Un’eredità di valori forti ai nostri studenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mangiare meglio per vivere meglio e più a lungo: vale anche per i nostri animali; Contro la carne cruelty free sono tornati in piazza gli allevatori. Enpa: no agli allevamenti, il futuro è veg; Gli insetti: il cibo di domani per uomini e animali; Spreco alimentare, dagli scarti cibi bio per animali: nasce la pet circular economy. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mangiare meglio per vivere meglio e più a lungo: vale anche per i nostri animali - Il rapporto tra gli italiani e i loro animali da compagnia sta cambiando: cani e gatti sono ormai parte integrante della nostra vita ... patologie più comuni, l’alimentazione specifica e ... 🔗ilsole24ore.com

“Noi e gli animali, ripensiamoci. Anche a tavola” - Interroghiamoci sulla relazione che ci lega agli animali. L’invito di Simone Pollo, professore di Filosofia morale presso la Sapienza, Università di Roma: ... 🔗repubblica.it

Alimentazione di cani e gatti: la tracciabilità fa la differenza - Pet food in crescita: sostenibilità e origine selezionata degli ingredienti diventano i principali driver d’acquisto per consumatori sempre più attenti al benessere dei propri animali ... 🔗corriere.it