L alert che ha fatto suonare i telefoni e spaventato i romani Piazza San Pietro chiuderà alle 17

"Dipartimento Protezione civile- Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso Piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile". Questo il messaggio che intorno alle 13.10 di oggi è comparso sui cellulari delle persone che si trovano a Roma, accompagnato da un potente suono che ha fatto squillare gli apparecchi e sobbalzare tutti. L'ha inviato la Protezione civile nazionale per avvisare la popolazione dell'orario di chiusura degli accessi a Piazza San Pietro per l'ultimo saluto a Pontefice. L'ultimo ingresso era inizialmente previsto alle 18, l'It alert ha invece avvisato che la basilica chiuderà alle 17. Dopo la comunicazione, tradotta in inglese, francese e spagnolo, è stato inserito anche il link del sito della Protezione civile con tutte le informazioni riguardo i percorsi e gli orari del funerale.

