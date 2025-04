Laika celebra l’80esimo anniversario della liberazione con un’opera dedicata alle partigiane

un'opera dedicata "alle partigiane di ieri e di oggi" e un monito contro ogni deriva autoritaria: con un nuovo intervento notturno, la street artist Laika ha aperto a Roma le celebrazioni per l'80° anniversario della liberazione. L'opera richiama il governo alla responsabilità nella tutela della democrazia e dei diritti civili. Il lavoro, un poster di 2×3 metri, raffigura due donne: una partigiana armata del 1945, simbolo della lotta antifascista, e una partigiana del 2025, con un fazzoletto rosa sul volto, in prima linea contro censura, patriarcato e precarietà. Sullo sfondo, stelle rosse e la scritta: "Nella notte ci guidano le stelle". L'opera è stata affissa tra il Ponte delle Colonne d'Ercole e Piazza Damiano Sauli, nel quartiere Garbatella, accompagnata da torce e fumogeni rossi.

