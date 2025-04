L’agroalimentare Made in Italy traina l’economia olio vini e pasta i nostri fiori all’occhiello

L’agroalimentare italiano si conferma uno dei settori trainanti dell’economia nazionale anche nel 2024. A evidenziarlo è il nuovo Report Agrimercati di Ismea – l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – relativo al quarto trimestre del 2024. L’industria alimentare ha chiuso l’anno con un incremento della produzione pari all’1,8%, confermando la solidità del comparto e facendo registrare un risultato particolarmente positivo nell’export. Le esportazioni italiane di alimenti e bevande nel 2024 sono aumentate del 7,5% rispetto al livello del 2023 sfiorando il record di 70 miliardi di euro, con una performance migliore rispetto alle esportazioni complessive che sono rimaste per lo più ferme sul livello del 2023.Agroalimentare Made in Italy, un settore che traina la nostra economiaTra i prodotti più esportati, troviamo: i vini, l’olio extravergine, la pasta, i formaggi stagionati e i prodotti da forno, con l’ottima performance dei vini spumanti (+13% in volume, +10% in valore). Secoloditalia.it - L’agroalimentare Made in Italy traina l’economia: olio, vini e pasta i nostri fiori all’occhiello Leggi su Secoloditalia.it italiano si conferma uno dei settorinti delnazionale anche nel 2024. A evidenziarlo è il nuovo Report Agrimercati di Ismea – l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – relativo al quarto trimestre del 2024. L’industria alimentare ha chiuso l’anno con un incremento della produzione pari all’1,8%, confermando la solidità del comparto e facendo registrare un risultato particolarmente positivo nell’export. Le esportazioni italiane di alimenti e bevande nel 2024 sono aumentate del 7,5% rispetto al livello del 2023 sfiorando il record di 70 miliardi di euro, con una performance migliore rispetto alle esportazioni complessive che sono rimaste per lo più ferme sul livello del 2023.Agroalimentarein, un settore chela nostra economiaTra i prodotti più esportati, troviamo: i, l’extravergine, la, i formaggi stagionati e i prodotti da forno, con l’ottima performance deispumanti (+13% in volume, +10% in valore).

