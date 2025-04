Lago di Como soffocato dai troppi turisti la città scoppia Così non si può vivere

Como e sul Lago è ufficialmente iniziata, come ogni anno, con le vacanze di Pasqua. Ma se il maltempo delle scorse settimane aveva in parte rallentato il flusso, oggi – 25 aprile – complice il sole e la giornata festiva in pieno ponte, è esploso il vero bagno di turisti.La. Quicomo.it - Lago di Como soffocato dai troppi turisti, la città scoppia: "Così non si può vivere" Leggi su Quicomo.it L’alta stagione ae sulè ufficialmente iniziata, come ogni anno, con le vacanze di Pasqua. Ma se il maltempo delle scorse settimane aveva in parte rallentato il flusso, oggi – 25 aprile – complice il sole e la giornata festiva in pieno ponte, è esploso il vero bagno di.La.

Su questo argomento da altre fonti

Tregua del maltempo, ma sul lago di Como Pasqua e Pasquetta saranno sotto la pioggia - Dopo giorni instabili e perturbati, il meteo su Como, provincia e lago di Como concede una piccola tregua. Oggi, venerdì 18 aprile, e sabato 19, sono previste aperture e schiarite che faranno respirare un po’ chi aveva già rinunciato a ogni speranza di sole. Ma attenzione: non sarà un vero... 🔗quicomo.it

Le spiagge più belle del Lago di Como per i turisti stranieri - Il Lago di Como all'estero è famoso per i suoi panorami mozzafiato, con montagne innevate che si stagliano dietro colline verdeggianti, ville da sogno e borghi da cartolina. Ma oltre alla bellezza scenografica, lungo i suoi 125 km di costa si nascondono anche numerose spiagge che meritano di... 🔗quicomo.it

Villa d'Este rileva da Lario Hotels della famiglia Passera l'Albergo Terminus e il Vista Lago di Como - Continuano le acquisizioni nel settore ricettivo di lusso, sempre più ambito dai gruppi italiani e stranieri La notizia riguarda l'effervescente settore dell'accoglienza a 5 stelle in uno dei luoghi più frequentati dal turismo internazionale di alto livello. Il gruppo LarioHotels e il gruppo 🔗ilgiornaleditalia.it

Lago di Como soffocato dai troppi turisti, la città scoppia: Così non si può vivere; Il turismo che soffoca le strade del Lago di Como, rabbia della lettrice: Via Torno perennemente bloccata; Como, quante edicole chiuse «Il Comune è troppo esoso Rischia di farle soffocare». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tanti turisti sul lago di Como ma non troppi - Le disdette per la pioggia un po' hanno pesato sul ponte di Pasqua, primo vero test della stagione turistica. A Como poteva andare meglio ma i visitatori sono arrivati come sempre: non è ancora il ... 🔗rainews.it

“Troppi turisti, sul Lago di Como non ci sono più alloggi per chi vive e lavora. Soglia per legge alle case vacanza” - “Alla luce della situazione di Como, dove l’overtourism sta compromettendo l’equilibrio del mercato immobiliare e la qualità della vita dei residenti – conclude Orsenigo – l’approvazione di questa ... 🔗comozero.it