Lagarde i rischi al ribasso sulle crescita sono aumentati

rischi al ribasso sulla crescita sono aumentati. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde all'Imfc, prevedendo che "guardando al futuro, l'inflazione si aggirerà intorno al nostro obiettivo del 2%". Le tensioni commerciali - ha aggiunto Lagarde - "stano aggiungendo incertezza alle prospettive di inflazione dell'area euro". Quotidiano.net - Lagarde, 'i rischi al ribasso sulle crescita sono aumentati' Leggi su Quotidiano.net alsulla. Lo ha detto la presidente della Bce Christineall'Imfc, prevedendo che "guardando al futuro, l'inflazione si aggirerà intorno al nostro obiettivo del 2%". Le tensioni commerciali - ha aggiunto- "stano aggiungendo incertezza alle prospettive di inflazione dell'area euro".

