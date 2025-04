Lagarde a eurodeputati Italia massima trasparenza su stock titoli

trasparenza a favore di una migliore comprensione da parte del pubblico della nostra politica monetaria, al fine di accrescerne credibilità ed efficacia. In linea con tale impegno, il sito Internet della Bce presenta pagine dedicate al Programma di acquisto di attività (App) e al Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, Pepp), sulle quali sono reperibili tutte le decisioni pertinenti, i dati storici sulla loro attuazione e le domande più frequenti riguardo a ciascun programma". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde in una lettera di risposta a una interrogazione scritta che era stata presentata da 19 parlamentari europei Italiani (Giovanni Crosetto, Sergio Berlato Carlo Ciccioli, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Alberico Gambino, Chiara Gemma, Paolo Inselvini, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci, Michele Picaro, Daniele Polato, Ruggero Razza, Marco Squarta, Francesco Torselli, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini).

