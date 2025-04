L8217aeroporto di Grazzanise Caserta aperto anche ai voli civili c8217è l8217ok del Ministero della Difesa

Ministero i voli civili sono compatibili con quelli militari attualmente svolti nell'aeroporto di Grazzanise, nella provincia di Caserta, che potrebbe dunque presto diventare il terzo aeroporto della Campania. Leggi su Fanpage.it Per ilsono compatibili con quelli militari attualmente svolti nell'aeroporto di, nella provincia di, che potrebbe dunque presto diventare il terzo aeroportoCampania.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caserta provincia più virtuosa per la raccolta dei 'Raee': +8.7% nell'ultimo anno - Cresce nel 2024 la raccolta dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) nella provincia di Caserta. È quanto emerge dal Rapporto regionale realizzato dal Centro di Coordinamento RAEE, l’organismo che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi... 🔗casertanews.it

Caserta, rubano l’auto e chiedono 2mila euro per restituirla: arrestati due uomini di Secondigliano - Due uomini arrestati a Caserta per ricettazione e tentata estorsione con la tecnica del 'cavallo di ritorno'. 🔗notizie.virgilio.it

Il Papa in Campania, le due visite storiche e Caserta e a Napoli - Le visite nel 2014 e nel 2015. A Scampia disse: “La camorra spuzza” L'articolo Il Papa in Campania, le due visite storiche e Caserta e a Napoli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

L’aeroporto di Grazzanise (Caserta) aperto anche ai voli civili: c’è l’ok del Ministero della Difesa - Per il Ministero i voli civili sono compatibili con quelli militari attualmente svolti nell'aeroporto di Grazzanise, nella provincia di Caserta, che potrebbe ... 🔗fanpage.it

Aeroporto di Grazzanise, arriva la svolta: via libera all'uso civile - Arriva la svolta per l'aeroporto di Grazzanise. Via libera all'uso civile: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Difesa che attribuisce allo scalo di Grazzanise ... 🔗ilmattino.it