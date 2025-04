L’Abruzzo a Expo Osaka 2025 una vetrina per le eccellenze regionali

Osaka 2025 sul tema “Designing future society for our lives – Progettare la società del futuro per le nostre vite”. La Regione Abruzzo sarà presente nel Padiglione Italia dal 15 al 21 giugno prossimi.“Una vetrina unica. Chietitoday.it - L’Abruzzo a Expo Osaka 2025: una vetrina per le eccellenze regionali Leggi su Chietitoday.it Lo scorso 13 aprile si è aperta in Giappone l’Esposizione universale disul tema “Designing future society for our lives – Progettare la società del futuro per le nostre vite”. La Regione Abruzzo sarà presente nel Padiglione Italia dal 15 al 21 giugno prossimi.“Unaunica.

Un milione di euro per la partecipazione a Expo Osaka 2025, la critica di Abruzzo Insieme: "Le urgenze sono altre" - Polemiche sul contributo da oltre 1 milione di euro voluto dalla maggioranza di centrodestra per la partecipazione della Regione Abruzzo ad expo Osaka 2025 arrivano dal gruppo Abruzzo Insieme. “Un contributo che ci lascia a dir poco perplessi, sia nella forma che nella sostanza, calato sugli... 🔗chietitoday.it

Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka - Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka. Quattro straordinari disegni del Codice Atlantico, custoditi a Milano, saranno infatti esposti a rotazione nel Padiglione Italia, offrendo ai visitatori un'opportunità unica per ammirare da vicino il genio visionario dell’artista e inventore rinascimentale. 🔗tgcom24.mediaset.it

Monreale, artigiani locali verso l’EXPO 2025 di Osaka con il supporto del Comune - Monreale – Il Comune di Monreale sostiene attivamente la partecipazione delle imprese artigiane locali all’EXPO 2025 di Osaka, un evento di rilevanza mondiale che celebra cultura, innovazione ed eccellenza artigianale. L’amministrazione comunale invita gli artigiani del territorio a cogliere l’opportunità offerta dall’Avviso pubblico della Regione Sicilia, che seleziona le imprese del settore dell’artigianato artistico, tradizionale […] (Monrealelive. 🔗monrealelive.it

EXPO OSAKA 2025: LE REGIONI PRESENTANO SELECTING ITALY

Le Regioni portano in Giappone ricchezze e varietà dei territori - Fedriga (Conferenza delle Regioni): «L’Expo e un’occasione unica, che dobbiamo sfruttare partendo dai nostri punti di forza». L’obiettivo è aiutare le imprese a stringere relazioni con nuovi partner ... 🔗msn.com