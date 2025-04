La volta buona Carmen Russo crolla in lacrime Io ed Enzo Paolo

Carmen Russo non si trattiene. Tra gli ospiti de La volta buona in onda venerdì 25 aprile su Rai 1, l'ex ballerina si lascia andare a uno sfogo. Al centro proprio Papa Francesco a cui è stata dedicata l'intera puntata. La showgirl ha spiegato a Caterina Balivo di essere molto legata al Pontefice, che ha sempre considerato "una guida e un aiuto per l'umanità".Ecco allora che si è commossa: "La fede è la vita. È la cosa più importante per tutti. Papa Francesco è stato un grande dono per tutto il mondo. L'essere umano ha bisogno di un aiuto, di una guida, di una luce". E ancora: "Mi commuovo, mi dispiace che non ci sia più. Quando io, mia figlia ed Enzo Paolo lo vedevamo in tv eravamo sereni. È quella persona che non ti faceva avere paura e in questo mondo ci sono tante occasioni per averne". Liberoquotidiano.it - La volta buona, Carmen Russo crolla in lacrime: "Io ed Enzo Paolo..." Leggi su Liberoquotidiano.it non si trattiene. Tra gli ospiti de Lain onda venerdì 25 aprile su Rai 1, l'ex ballerina si lascia andare a uno sfogo. Al centro proprio Papa Francesco a cui è stata dedicata l'intera puntata. La showgirl ha spiegato a Caterina Balivo di essere molto legata al Pontefice, che ha sempre considerato "una guida e un aiuto per l'umanità".Ecco allora che si è commossa: "La fede è la vita. È la cosa più importante per tutti. Papa Francesco è stato un grande dono per tutto il mondo. L'essere umano ha bisogno di un aiuto, di una guida, di una luce". E ancora: "Mi commuovo, mi dispiace che non ci sia più. Quando io, mia figlia edlo vedevamo in tv eravamo sereni. È quella persona che non ti faceva avere paura e in questo mondo ci sono tante occasioni per averne".

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mara Venier telefona a La volta buona e Simona Ventura si commuove: “Non lo facciamo più” - Sorpresa per Simona Ventura a La volta buona di Caterina Balivo, dove è intervenuta in collegamento con il marito Giovanni Terzi per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Tra un filmato e un aneddoto, la conduttrice piemontese ha ricevuto una sorpresa: la telefonata dell’amica e collega Mara Venier, con la quale è tornato il sereno solo da qualche anno, dopo un lungo periodo di allontanamento. 🔗dilei.it

Perché Paul Smith che sfilerà per la prima volta a Milano, in occasione della prossima settimana della moda, è una buona notizia - Prima o poi doveva succedere, anche perché per Paul Smith l'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, in occasione della Milano Fashion Week, lo stilista inglese presenterà per la prima volta in assoluto la sua collezione nella città simbolo della moda italiana. «Sono onorato di sfilare a Milano», nelle parole dello stilista inglese, in una nota diffusa per la stampa, «è da 22 anni che ho il mio showroom in questa città, per la quale nutro una grande affezione. 🔗gqitalia.it

"Canta pure lei": Flavia Vento a La Volta Buona prende il microfono, disastro in diretta | Video - Il claim dello spot di Sanremo 2025 è abbastanza evocativo: "Tutti, ma proprio tutti, cantano Sanremo". E così da qualche giorno sui canali Rai questa frase è diventata un vero e proprio tormentone. Un tormentone che è approdato anche a La Volta buona, il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo. E con l'avvicinarsi della prima serata del Festiva di martedì 11 febbraio, ecco che gli ospiti di Caterina Balivo si cimentano nel cantare. 🔗liberoquotidiano.it

La volta buona, Carmen Russo crolla in lacrime: Io ed Enzo Paolo...; Carmen Russo in lacrime per il Papa: Dava serenità a me e a Enzo Paolo Turchi. Incontrarlo fu indimenticabile; Caterina Balivo torna oggi in tv su Rai 1 con La Volta Buona: scopri le anticipazioni della nuova puntata dedicata alla Giornata della Liberazione; La volta buona, Balivo indignata: Una cosa agghiacciante. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caterina Balivo e l'emozione di Carmen Russo per Papa Francesco - La puntata di La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, ha riservato un momento di grande commozione, dedicato alla figura di Papa Francesco. In diretta da Piazza San Pietro, la conduttrice ha volu ... 🔗notizie.it

Carmen Russo in lacrime per il Papa: “Dava serenità a me e a Enzo Paolo Turchi. Incontrarlo fu indimenticabile” - Carmen Russo si commuove nella puntata di venerdì 25 aprile de La Volta Buona dedicata a Papa Francesco. La showgirl ricorda l’incontro con il Santo Padre e parla del suo legame con il Pontefice, che ... 🔗fanpage.it

Carmen Russo: “Non dimenticherò mai l’incontro tra Papa Francesco e mia figlia Maria”/ “Piango perchè…” - L’emozione è quanto mai vivida, i ricordi si affollano e il cuore rimanda a sensazioni toccanti e commoventi; oggi a La Volta Buona si racconta la figura di Papa Francesco, di quanto la sua morte abbi ... 🔗ilsussidiario.net