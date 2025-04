La volta buona Balivo indignata Una cosa agghiacciante

"Sicuramente in quella fila ci sono curiosi e anche persone che non riescono a tenere in tasca i telefonini. E questa è una cosa agghiacciante": Caterina Balivo lo ha detto a La volta buona su Rai 1 a proposito di chi purtroppo non ha tenuto atteggiamenti dignitosi nel momento in cui ha dato il suo ultimo saluto a Papa Francesco. Poi ha aggiunto: "Scusate se mi permetto di dirlo, però alcune volte bisogna anche mantenere un po' di contegno". Per l'addio a Bergoglio migliaia di persone sono arrivate in massa a Roma. Proprio per questo motivo la Basilica di San Pietro nei giorni scorsi è rimasta aperta addirittura fino alle 5 del mattino. "Anche i nostri autori sono andati a mezzanotte e sono riusciti a salutarlo alle 2 e un quarto - ha spiegato la Balivo -. Questo per far capire del tempo che c'è voluto per poter salutare".

"È partita...". Elodie lascia il collegamento in diretta: Balivo di sasso a La volta buona | Video - I collegamenti da Sanremo di La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo ormai entrato in modalità Festival, stanno diventando un piccolo format, ricco di imprevisti, momenti divertenti, piccanti, imbarazzanti. Lunedì il clima era ancora di festa. Probabilmente oggi si avvertirà maggiore tensione, a poche ore dal debutto di questa sera. Ma intanto sta diventando virale il "blitz" di Elodie, raggiunta dall'inviata della Balivo in Riviera. 🔗liberoquotidiano.it

RAI1: LA VOLTA BUONA BATTE UOMINI E DONNE. CATERINA BALIVO CONFERMA LA CRESCITA - Effetto Sanremo certo ma era da anni che il talk del primo pomeriggio di Rai1 non superava Uomini e Donne, la roccaforte del pomeriggio di Canale 5. La Volta Buona di Caterina Balivo ha fatto centro. Un talk show che dopo un rodaggio e qualche esperimento, ha trovato la sua formula perfetta tra gossip, leggerezza, il divanone con tanti ospiti e altrettanti pettegolezzi sani, gustosi e piacevoli. Nella puntata del 13 febbraio La Volta Buona ha raccolto 2,3 milioni con il 20,09% di share nella prima parte e 2,2 milioni con il 23,57% nella seconda, superando il dating show di Maria De Filippi. 🔗bubinoblog

“La volta buona”, l’ospite si presenta ferito in diretta: Balivo sconcertata - “La volta buona”, l’ospite si presenta ferito in diretta: Balivo sconcertata. Durante l’ultima puntata del talk show di Rai 1, andata in onda nel pomeriggio del 10 marzo, la conduttrice campana è apparsa in difficoltà dovendo gestire una situazione delicata. L’ospite in studio, volto noto di programmi televisivi dedicati alla divulgazione e alla scienza, si è presentato con una grande ferita sul viso. 🔗tvzap.it

