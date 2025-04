La vita dei Sussex dopo la Megxit

Nel gennaio 2020, il Principe Harry e Meghan Markle hanno sorpreso il mondo annunciando pubblicamente il loro ritiro dal ruolo di working royal, cioè membri che lavorano per la famiglia reale britannica. Il termine 'Megxit', coniato dai media britannici, è diventato virale e ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per la coppia, ma anche per la stessa monarchia. Da allora, Harry e Meghan hanno intrapreso un percorso che ha suscitato attenzione, molte critiche e poca ammirazione in tutto il mondo. Da Londra a Montecito La prima tappa della loro nuova vita è stata il Nord America: inizialmente in Canada, per poi stabilirsi negli Stati Uniti, nell'esclusiva Montecito, in California. In questa paradiso per le celebrità, la coppia ha trovato ciò che cercava: privacy, spazio e la possibilità di crescere i figli Archie e Lilibet in un ambiente più libero.

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

Treviso, l'imprenditore Lino Rosada si toglie la vita dopo l’annullamento di un maxi ordine Usa - L’ annullamento di un grosso ordine da una multinazionale Usa ha spinto al suicidio un imprenditore del Trevigiano di 57 anni, di cui oggi si celebrano i funerali a Sacile . Lino Rosada , questo il suo nome, domenica si è tolto la vita: insieme alla sorella aveva da poco deciso di chiudere l’azienda di famiglia a Gaiarine , specializzata nella produzione di schede elettroniche . Secondo quanto... 🔗feedpress.me

Legge fine vita in Toscana: le reazioni dopo approvazione Consiglio regionale - Legge fine vita approvata dal Consiglio regionale, con la Toscana prima regione in Italia ad approvare una legge sul suicidio assistito. Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Ci sono giorni che non sono come gli altri. Giorni in cui la fatica, il lavoro, le battaglie trovano un senso. Giorni in cui un abbraccio racchiude tutta la gratitudine di chi ha lottato per un diritto, di chi ha sofferto aspettando una risposta, di chi oggi può finalmente sentirsi meno solo. 🔗corrieretoscano.it

