La tragedia inspiegabile di Sebastian si schianta in moto a Lentate e muore sotto gli occhi della moglie

Lentate SUL SEVESO – Una tragedia inspiegabile. Forse un malore, mentre tornava a casa in sella alla sua motocicletta in un normale giorno di festa, la moglie che procedeva vicino a lui in macchina, entrambi di ritorno dall'autolavaggio presso cui erano appena stati entrambi a lavare i propri mezzi. L'uscita di strada, la motocicletta che carambola nel fosso a bordo carreggiata. E la morte un'ora più tardi in ospedale. Terribile il destino che ha colto venerdì pomeriggio Sebastian Monguzzi, un operaio di 55 anni di Lazzate. In base a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Seregno agli ordini del maggiore Corrado Quarta, intervenuti sul posto, il motociclista stava rientrando dall'autolavaggio, a poca distanza dalla moglie, un anno di meno di lui, che procedeva in macchina. A un certo punto – erano le 17.

