La tomba di Bergoglio a Santa Maria Maggiore tra Bernini e altri Pontefici

AGI - Non solo Papa Francesco: a Santa Maria Maggiore, dove domani verrà seppellito il Pontefice scomparso il 21 aprile, ci sono altre sepolture 'eccellenti' di Papi ma anche di artisti celebri come Pietro e Gian Lorenzo Bernini. I Papi nella Basilica dell'Esquilino Tante le tombe dei Papi presenti nella Basilica situata in piazza dell'Esquilino a Roma, sulla sommità del colle. Ci sono molte figure autorevoli della Chiesa: i sepolcri di Papa Onorio III (pontificato 1216-1227), Papa Niccolò IV (1288-1292), Papa Pio V (1566-1572), Papa Sisto V (1585-1590), Papa Clemente VIII (1592-1605), Papa Paolo V (1605-1621), Papa Clemente IX (1667-1669). E il prossimo sarà Papa Francesco (pontificato 2013-2025): la sua tomba sarà nella navata sinistra, tra la Cappella Paolina – dove andava spesso a pregare la Madonna salus populi romani – e la Cappella Sforza.

