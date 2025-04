La terra dei bambini eroi salva la nonna a nove anni Secondo caso in un mese

Arezzo, 25 aprile 2025 – A nove anni appena compiuti, Emma Milani ha dimostrato che il coraggio non ha età. In un tranquillo pomeriggio a casa con la nonna Donella, 76 anni, qualcosa ha improvvisamente turbato quella quiete: la donna ha iniziato a perdere sangue in modo copioso, prima dal naso e poi dalla bocca. Un'emergenza inattesa, che avrebbe fatto perdere la lucidità a chiunque. Ma non a Emma. In quel momento il cuore batteva forte, le mani tremavano, e tutto sembrava andare in pezzi. Ma poi è successo qualcosa. Emma ha saputo trasformare una giornata drammatica in una storia di speranza e amore. Sì, perché in quell'istante decisivo, la piccola non ha perso tempo. Ha preso il telefono e ha chiamato la mamma: "Mamma, puoi venire? La nonna sta perdendo tanto sangue. Ma stai tranquilla, a scuola mi hanno detto che devo chiamare il 112.

