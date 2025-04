La strage di Appignano Persa una generazione 18 anni dopo fa tanto male

anni dalla strage di Appignano del Tronto. Mercoledì sera, dopo la processione per il Patrono, San Giorgio si è tenuta la messa in suffragio dei quattro angeli. "Il tempo – racconta Luigi Corradetti, il papà di Davide – non è passato, il ricordo è vivo nei nostri cuori, ogni giorno. Il tempo allevia, ma non guarisce il dolore". Corradetti è il genitore di Davide, uno dei quattro angeli di Appignano del Tronto che ha subìto il dolore più grande che un essere umano possa subire: quello di sopravvivere a un figlio. La festa del patrono ad Appignano del Tronto non è più la stessa, è segnata per sempre da quella tragedia che è rimasta indelebile nel cuore di tutti. Era la sera del 23 aprile del 2007, quando quattro giovani furono travolti e uccisi. Una strage. Alla guida del furgone, che investì i motorini c’era Marco Amethovic. Ilrestodelcarlino.it - La strage di Appignano: "Persa una generazione, 18 anni dopo fa tanto male" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sono trascorsi 18dalladidel Tronto. Mercoledì sera,la processione per il Patrono, San Giorgio si è tenuta la messa in suffragio dei quattro angeli. "Il tempo – racconta Luigi Corradetti, il papà di Davide – non è passato, il ricordo è vivo nei nostri cuori, ogni giorno. Il tempo allevia, ma non guarisce il dolore". Corradetti è il genitore di Davide, uno dei quattro angeli didel Tronto che ha subìto il dolore più grande che un essere umano possa subire: quello di sopravvivere a un figlio. La festa del patrono addel Tronto non è più la stessa, è segnata per sempre da quella tragedia che è rimasta indelebile nel cuore di tutti. Era la sera del 23 aprile del 2007, quando quattro giovani furono travolti e uccisi. Una. Alla guida del furgone, che investì i motorini c’era Marco Amethovic.

