La storia raccontata da Walter Veltroni

Walter Veltroni, protagonista mercoledì sera alla sala Granturismo di Riccione con la lettura scenica ‘Le emozioni che abbiamo vissuto’. Un racconto che ha saputo intrecciare fatti storici e vissuto personale, portando il pubblico a rivivere un decennio cruciale della storia italiana e internazionale: gli anni Sessanta.Con la sua voce narrante, Veltroni ha condotto i presenti in un percorso emozionale e culturale che ha attraversato la musica, il cinema, lo sport e la cronaca, evocando figure come i Beatles, Alberto Sordi, John F. Kennedy, Martin Luther King e Livio Berruti. Un decennio ricordato anche attraverso gli oggetti della quotidianità, come i giocattoli dell’epoca o l’abitudine di mettere il centrino sulla televisione, fino al programma televisivo ‘Non è mai troppo tardi’, simbolo di un’Italia che imparava e si univa. Ilrestodelcarlino.it - La storia raccontata da Walter Veltroni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Applausi per, protagonista mercoledì sera alla sala Granturismo di Riccione con la lettura scenica ‘Le emozioni che abbiamo vissuto’. Un racconto che ha saputo intrecciare fatti storici e vissuto personale, portando il pubblico a rivivere un decennio cruciale dellaitaliana e internazionale: gli anni Sessanta.Con la sua voce narrante,ha condotto i presenti in un percorso emozionale e culturale che ha attraversato la musica, il cinema, lo sport e la cronaca, evocando figure come i Beatles, Alberto Sordi, John F. Kennedy, Martin Luther King e Livio Berruti. Un decennio ricordato anche attraverso gli oggetti della quotidianità, come i giocattoli dell’epoca o l’abitudine di mettere il centrino sulla televisione, fino al programma televisivo ‘Non è mai troppo tardi’, simbolo di un’Italia che imparava e si univa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

