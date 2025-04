La storia di Violetta clochard a San Pietro che una sera cenò con Papa Francesco Fu incredibile

Violetta racconta della cena avvenuta alcuni anni fa con Papa Francesco e alcuni senzatetto. Alla fine di quell'incontro ogni partecipante ricevette un rosario da parte del Pontefice. Leggi su Fanpage.it racconta della cena avvenuta alcuni anni fa cone alcuni senzatetto. Alla fine di quell'incontro ogni partecipante ricevette un rosario da parte del Pontefice.

Su questo argomento da altre fonti

Da popstar in Olanda a clochard in Irpinia: la drammatica storia di Rania Zeriri - Rania Zeriri, ex popstar olandese, oggi vive per strada in Irpinia. La cantante, che in passato ha raggiunto il successo, ora non ha più una casa. Si trova ad Avellino, ma cambia spesso città.Leggi anche: Marco Bocci dopo la grave encefalite: “Sono diventato più aggressivo, spesso non so con chi sto parlando” Non si sa con certezza come sia arrivata in Italia. Dopo la morte della madre, ha iniziato un percorso difficile. 🔗thesocialpost.it

La storia di Rania Zeriri, da popstar in Olanda a clochard ad Avellino - Da stella della musica famosissima nel suo Paese, l’Olanda, ma anche in Germania, senzatetto nelle strade avellinesi. È la storia drammatica di Rania Zeriri, che dopo la morte della madre ha deciso di vivere senza fissa dimora, prima ad Avellino, dove ha rifiutato gli aiuti dei servizi sociali allertati dalla sindaca Nargi, poi a Mercogliano, dove invece il primo cittadino Vittorio D’Alessio è riuscito a convincere la cantante ad affidarsi alle strutture sociali del comune, come lui stesso ha confermato in un post pubblicato su Facebook. 🔗news.robadadonne.it

Da famoso a clochard, muore in solitudine: la triste storia del noto campione - L’ex campione è deceduto in solitudine e povertà. L’uomo è morto lo scorso 19 febbraio all’età di 74 anni, da senzatetto. Attualmente il suo corpo si trova in obitorio, in attesa di essere sepolto. I suoi ex colleghi hanno fatto un gesto bellissimo per lui. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Pioggia di sabbia del Sahara sull’Italia: le città che saranno colpite Leggi anche: Autobus esce di strada e si schianta: la gita finisce in tragedia Marileno Fusetti è morto, la triste storia dell’ex calciatore diventato clochard Marileno Fusetti, ex calciatore che militò nella Juventus ... 🔗tvzap.it

La storia di Violetta, clochard a San Pietro che una sera cenò con Papa Francesco: “Fu incredibile” - Violetta è una donna di origine belga che vive da anni in strada a Roma. La incontriamo seduta come sempre su un gradino di marmo lungo il colonnato di piazza San Pietro. Intorno a lei c'è un via vai ... 🔗fanpage.it

Le mani “sante” di Wue. Il bacio di Papa Francesco al clochard che aiuta i poveri - Un incontro toccante quello del dicembre 2022 tra Gian Piero, che vive a Viareggio, e il Pontefice. Il Santo Padre si inchinò ribaltando il protocollo: “Una lezione per la vita” ... 🔗msn.com