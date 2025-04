Lanazione.it - La storia di Gigi Bardini. Deportato e ucciso, ora la vittoria in aula: "Vogliamo giustizia"

Luigi, nato a Montelupo in una famiglia antifascista, lavorava come camionista ed aveva 34 anni la morte lo trovò nel campo di sterminio nazista nel quale era stato. E a quasi ottantun anni dalla sua dipartita, è arrivata la sentenza di primo grado: la famigliaha diritto ad un adeguato ristoro economico accedendo al fondo istituito dal governo Draghi un triennio fa. Si tratta di un percorso ancora lungo, perché l’avvocatura dello Stato ha ancora tempo per un eventuale ricorso e la sentenza dovrà essere visionata anche dal Consolato tedesco "per eventuali azioni da parte della Germania". Ma il pronunciamento del tribunale a favore dei familiari del giovane montelupino assassinato, fa sapere l’amministrazione, rappresenta un riconoscimento non solo per la sua famiglia, ma per tutti i deportati politici che morirono nei lager nazisti.