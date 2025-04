La storia di Baby e Johnny al Teatro Colosseo Dirty Dancing in concert arriva a Torino

Dirty Dancing sbarca al Teatro Colosseo venerdì 2 maggio alle 20.30 in una veste inedita e travolgente. Dirty Dancing in concert offre un'occasione unica per celebrare, a cuore aperto e a. Torinotoday.it - La storia di Baby e Johnny al Teatro Colosseo: "Dirty Dancing in concert" arriva a Torino Leggi su Torinotoday.it Preparatevi a rivivere la passione e le indimenticabili melodie di uno dei film più amati degli anni '80:sbarca alvenerdì 2 maggio alle 20.30 in una veste inedita e travolgente.inoffre un'occasione unica per celebrare, a cuore aperto e a.

