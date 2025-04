La statistica record di Lukaku non succedeva dal 2017

Lukaku sta vivendo una delle sue migliori stagioni dopo alcune annate complicate, che non lo hanno visto brillare particolarmente con le maglie di Chelsea, Inter (bis) e Roma.L’attaccante belga, arrivato in estate dopo le esplicite richieste del tecnico Antonio Conte e un forcing spietato con Chelsea (club proprietario del cartellino), si è immerso in un percorso da “seconda giovinezza”, diventando protagonista dell’organico azzurro.Lukaku perfetto dal punto di vista fisico: il precedente è impressionanteOltre a un rendimento sul campo da vero e proprio punto di riferimento, con 12 gol e 10 assist messi a referto in Serie A, Big Rom è diventato subito un esempio per tutti i colleghi. Infatti, il classe ’93 è stato uno dei rarissimi giocatori del Napoli a non saltare neanche una partita per infortunio. Spazionapoli.it - La statistica record di Lukaku: non succedeva dal 2017 Leggi su Spazionapoli.it Romelusta vivendo una delle sue migliori stagioni dopo alcune annate complicate, che non lo hanno visto brillare particolarmente con le maglie di Chelsea, Inter (bis) e Roma.L’attaccante belga, arrivato in estate dopo le esplicite richieste del tecnico Antonio Conte e un forcing spietato con Chelsea (club proprietario del cartellino), si è immerso in un percorso da “seconda giovinezza”, diventando protagonista dell’organico azzurro.perfetto dal punto di vista fisico: il precedente è impressionanteOltre a un rendimento sul campo da vero e proprio punto di riferimento, con 12 gol e 10 assist messi a referto in Serie A, Big Rom è diventato subito un esempio per tutti i colleghi. Infatti, il classe ’93 è stato uno dei rarissimi giocatori del Napoli a non saltare neanche una partita per infortunio.

