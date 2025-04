La Statale per gli 80 anni dalla Liberazione la mappa 80 luoghi per 80 anni di Libertà

luoghi, uno per ogni anno dal 25 aprile 1945, sono stati suddivisi in sette categorie rappresentative degli eventi storici e della cronaca vissuta dalla città giorno dopo giorno fino alla Liberazione nel biennio 1943-1945. Il racconto di Marco Rota, dottore di ricerca in Studi storici, con Samuele Chiodelli e Simone Girardi, studenti magistrali di Scienze storiche in Statale

