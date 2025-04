La stagione del teatro Vaccaj Superata quota 8 500 spettatori

spettatori di ogni età, al Vaccaj di Tolentino, per la stagione teatrale 2024-2025, organizzata da Comune, Compagnia della Rancia e Amat. "Una stagione che ha raggiunto l’obiettivo di ampliare sempre di più la fruizione di "un teatro di tutti e per tutti" con 18 titoli (2 in più rispetto alla scorsa stagione), 31 repliche, di cui 12 fuori abbonamento", spiegano i promotori. Non sono mancate, poi, le residenze di allestimento (A Christmas Carol e Le Gratitudini) che sottolineano ancora una volta la rilevanza del teatro tolentinate sul panorama nazionale, grazie anche all’impegno e alle relazioni consolidate di Compagnia della Rancia, che da oltre quarant’ anni vive e promuove il Vaccaj come la propria "casa".Piero Celani e Gilberto Santini, rispettivamente presidente e direttore di Amat, hanno ricordato che questo storico gioiello è candidato, insieme ad altri teatri marchigiani, al riconoscimento Unesco come patrimonio dell’umanità. Ilrestodelcarlino.it - La stagione del teatro Vaccaj: "Superata quota 8.500 spettatori" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oltre 8.500di ogni età, aldi Tolentino, per lateatrale 2024-2025, organizzata da Comune, Compagnia della Rancia e Amat. "Unache ha raggiunto l’obiettivo di ampliare sempre di più la fruizione di "undi tutti e per tutti" con 18 titoli (2 in più rispetto alla scorsa), 31 repliche, di cui 12 fuori abbonamento", spiegano i promotori. Non sono mancate, poi, le residenze di allestimento (A Christmas Carol e Le Gratitudini) che sottolineano ancora una volta la rilevanza deltolentinate sul panorama nazionale, grazie anche all’impegno e alle relazioni consolidate di Compagnia della Rancia, che da oltre quarant’ anni vive e promuove ilcome la propria "casa".Piero Celani e Gilberto Santini, rispettivamente presidente e direttore di Amat, hanno ricordato che questo storico gioiello è candidato, insieme ad altri teatri marchigiani, al riconoscimento Unesco come patrimonio dell’umanità.

