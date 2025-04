La sinistra Non c entra niente col 25 aprile Cacciari travolge Schlein amp Co

entra la sinistra attuale con la Resistenza, con il 25 aprile? Non sanno neanche di cosa si tratti». A dircelo è il filosofo Massimo Cacciari, al quale abbiamo chiesto conto delle polemiche che continuano a riproporsi contro l'attuale Governo. In questo caso ad accendere il dibattito sono state le parole del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che ha sottolineato come «tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno» in riferimento al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco e per i funerali che si terranno domani. Ma l'opposizione, da Landini, a Bonelli e Fratoianni, non ha perso occasione per tacciare il governo di Giorgia Meloni di fascismo e di avere una particolare allergia nei confronti di questa ricorrenza. Iltempo.it - La sinistra? "Non c'entra niente col 25 aprile", Cacciari travolge Schlein & Co. Leggi su Iltempo.it «Cosa c'laattuale con la Resistenza, con il 25? Non sanno neanche di cosa si tratti». A dircelo è il filosofo Massimo, al quale abbiamo chiesto conto delle polemiche che continuano a riproporsi contro l'attuale Governo. In questo caso ad accendere il dibattito sono state le parole del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che ha sottolineato come «tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno» in riferimento al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco e per i funerali che si terranno domani. Ma l'opposizione, da Landini, a Bonelli e Fratoianni, non ha perso occasione per tacciare il governo di Giorgia Meloni di fascismo e di avere una particolare allergia nei confronti di questa ricorrenza.

Approfondimenti da altre fonti

"In questi giorni sulla stampa locale si è riacceso il dibattito sul rilancio del centro storico. In un botta e risposta tra giunta comunale, associazioni di categoria e opposizione di destra, si concorda su una soluzione comune: una rinnovata proposta di eventi di alto livello per attirare più... 🔗cesenatoday.it

Alla manifestazione lanciata da Repubblica anche cantanti e attori. Ma quella che va in scena è la confusione totale dell'opposizione 🔗ilgiornale.it

Quando la sinistra non ha niente da dire cerca sempre di strumentalizzare, a proprio comodo, qualsiasi frase sia pronunciata da esponenti del Governo Meloni. Oggi è toccato al Ministro della Giustizia Carlo Nordio”. Lo dichiara la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia... 🔗salernotoday.it

25 Aprile: governo lo vuole “sobrio”. Centro sinistra non ci sta; Perché il partito di centro che guarda a sinistra non torna più (di G. Merlo); M5S: noi siamo il centro sinistra a Matera, contro la destra e una maionese impazzita; La sinistra che non fa Centro. 🔗Ne parlano su altre fonti

“La politica è morta, in particolare la sinistra”, parla Fausto Bertinotti - Non c’entra niente tutto questo con la società civile, stiamo parlando del Parlamento e di atti simbolici. Torniamo alla sua storia, alla sua sinistra, alla sua cultura… Ho una cultura molto ... 🔗msn.com

Si infiamma la partita per le regionali: tutti i nomi aretini e cosa c'entra il "Polcri civico" - Il presidente della Provincia si è esposto in un convegno con Del Ghingaro. Le mosse del centrodestra (Forza Italia, soprattutto) e del centrosinistra. E cosa cambia per i possibili candidati alle ele ... 🔗arezzonotizie.it

La sinistra non c'è, ci dice Anshel Pfeffer, ma gli israeliani si stanno chiedendo chi sono - Soprattutto, dice al Foglio il giornalista Anshel Pfeffer, “in Israele non c’è la sinistra. Non c’è nessun partito a sinistra che abbia la possibilità di arrivare al potere. C’è ... 🔗ilfoglio.it