La seconda stagione di Mercoledì arriva su Netflix quando e trama

Mercoledì, fortunata serie tv disponibile su Netflix con Jenna Ortega protagonista, è pronta a tornare. Creata e diretta da Tim Burton, celebre regista americano, la seconda stagione arriva prossimamente in due parti. La primogenita della eccentrica ed iconica famiglia Addams riserverà agli spettatori, anche questa volta, numerose sorprese. Scopriamo insieme qualcosa di più.Mercoledì, stagione 2: quando arriva e tramaLa seconda stagione di Mercoledì sarà divisa in due parti. La prima sarà disponibile dal 6 agosto su Netflix, mentre l'altra dal 3 settembre. Dopo le bizzarre avventure con cui avevamo lasciato la nostra protagonista, Mercoledì ritorna con altre peripezie. Avvolta nuovamente nell'atmosfera gotica della Nevermore Academy, al suo fianco ritroviamo volti già conosciuti, tra cui Emma Myers nei panni della fidata amica Enid, Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia, Luis Guzman che interpreta Gomez.

