Ilfattoquotidiano.it - “La sclerosi multipla è ancora con me ma non mi comanda più. Oggi cammino con lei, non dietro di lei”: il bilancio di Georgette Polizzi a 7 anni dalla diagnosi

“Settefa,, sono rimasta prigioniera del mio corpo”. Inizia così il video con cuiricorda il lungo e dolorosocompiuto da quando le è stata diagnosticata la. L’ex volto di “Temptation Island” da quel momento ha condiviso con i follower i dolori ma anche le grandi conquiste che giorno dopo giorno si è messa in tasca nonostante la malattia.si è infatti sposata ed è diventata mamma di Sole.“All’improvviso il mondo che conoscevo non esisteva più” ricorda l’imprenditrice tornando con la mente al momento in cui ha dovuto fare i conti con ladella patologia. “Camminare? Impossibile. Ballare? Solo nei miei sogni. Vivere davvero? Sembrava un miraggio”.Eppurenon si è mai piegata davanti alla malattia: “Ho intrapreso un percorso difficile – continua – pieno di lacrime e dubbi, terapie, tante terapie, ma non ho mai smesso di provarci, di cercarmi, di tenermi stretta alla vita”.