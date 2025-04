La scena post credit dei Peccatori non è solo interessante ma si rivela addirittura essenziale per capire il film

Peccatori, con alcuni dettagli del finale ***Il quarto film di Ryan Coogler, intitolato I Peccatori, ha avuto un grande successo fin dal suo primo weekend nelle sale — infatti ha guadagnato poco più di 45 milioni negli Usa e oltre 60 milioni di dollari a livello globale, equivalenti rispettivamente a circa 40 e a 53 milioni di euro. Cosa ancora più importante, ha monopolizzato le conversazioni culturali a stelle e strisce, insieme ai playoff NBA. Visti gli ottimi risultati, si è scatenata la corsa alla visione del film, in formato IMAX 70 millimetri, con buona pace del traffico cittadino e decretando il tutto esaurito nelle sale, praticamente dal giovedì alla domenica.Come opera, I Peccatori è affascinante nella sua unicità e se ne parlerà per anni, anche perché riesce a mettere insieme lo stile di John Carpenter e la colonna sonora di Ludwig Göransson, potentissima, coi brani di John Williams .

