La scelta di Andrea Rizzoli una pausa dalla tv per onorare la madre

Andrea Rizzoli annuncia una pausa dalla televisione dopo la perdita della madre. Dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, il figlio si dedica alla scrittura e alla produzione.

Su questo argomento da altre fonti

?Oggi, domenica 6 aprile, la puntata di Domenica In si è aperta con un toccante omaggio a Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa il 3 marzo scorso dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Ad un mese dalla scomparsa il figlio primogenito Andrea Rizzoli ha condiviso ricordi e riflessioni sulla madre dopo aver raccontato il suo anno di battaglia contro la malattia nel suo libro “Non ci sono buone notizie”. 🔗notizieaudaci.it

Tra le ultime partecipazioni televisive di Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi morta di tumore, c’è quella a “La Volta Buona” per presentare il libro legato all’esperienza vissuta con la mamma “Non ci sono buone notizie. L’anno più bello di mia madre, nonostante tutto“. Le parole di Rizzoli risuonano ancora più toccanti oggi: “Ci sono giornate buone e altre meno, però la malattia ogni volta che il sole cala e risorge avanza di un passetto, noi cerchiamo di stare con lei il più possibile ... 🔗ilfattoquotidiano.it

La nuora, Clizia Incorvaia: “Tra noi c’è un’affinità speciale; l’avrei scelta come amica comunque” Mamma, in un solo anno, mi ha mostrato cosa vuol dire essere forti. E non l’ha insegnato soltanto a me, credo che lo abbia insegnato a tutti. Sono queste le parole di Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, mentre entrava nella […] L'articolo Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: “Mamma mi ha insegnato cosa significhi essere forti” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Andrea Rizzoli: “La mia ultima apparizione in tv”. Perché si prende una pausa; Andrea Rizzoli, la decisione: Questa è la mia ultima apparizione in tv, mi prendo una pausa; Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli confessa: “Le abbiamo nascosto le metastasi”; Andrea Rizzoli La mia ultima apparizione in tv Perché si prende una pausa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Andrea Rizzoli annuncia pausa dalla tv dopo l’omaggio a Eleonora Giorgi a la volta buona - Andrea Rizzoli annuncia la pausa dalle apparizioni televisive dopo l’ultima intervista a La volta buona con Caterina Balivo, per dedicarsi al lavoro di autore e sceneggiatore e onorare la memoria dell ... 🔗gaeta.it

Andrea Rizzoli annuncia una pausa dalla televisione: “Voglio tornare a fare l’autore” - Andrea Rizzoli annuncia la sua pausa dalla televisione durante l'intervista con Caterina Balivo, dopo la scomparsa della madre Eleonora Giorgi, per dedicarsi a progetti come autore e sceneggiatore. 🔗ecodelcinema.com

Andrea Rizzoli, la decisione: “Questa è la mia ultima apparizione in tv, mi prendo una pausa” - (Adnkronos) – Andrea Rizzoli si prende una pausa dalla televisione. Il figlio di Eleonora Giorgi, ospite oggi, giovedì 24 aprile, a 'La volta buona' ha confessato che per molto tempo non vorrà più far ... 🔗msn.com