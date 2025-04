La Salernitana vince ed esce dall’apnea dei playout tre reti al Cosenza e 14 posto

L'Arechi è pieno in ogni ordine di posto: tranne qualche piccolo spicchio in tribuna, è una enorme macchia d'amore granata, che spinge gli undici in campo ad un'altra vittoria che significa permanenza in B. L'operazione simpatia della società, di introdurre i biglietti popolari vista la sfida col Cosenza, ha premiato. A spingere gli amici salernitani, c'è anche una rappresentanza dei tifosi baresi in curva sud. Con questa vittoria, la Salernitana esce dal guado degli ultimi posti della classifica, e, complici anche le sconfitte di Brescia e Sampdoria, i granata si trovano al 14 posto in attesa della partita fra Sudtirol e Juve Stabia. La Bersagliera ha sofferto, il Cosenza è venuto all'Arechi per giocarsi la partita a viso aperto senza timori reverenziali e senza paure.

