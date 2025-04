La Sagra del friggione Sapori balli e allegria A Fabbrica è festa grande

Sagra del friggione di Fabbrica. Sette giorni da tutto esaurito, tra i tavoli del centro sociale di via del Santo nella frazione imolese, fino al 27 aprile e poi dal 9 all'11 maggio per celebrare la specialità soffritta a base di cipolla, pomodoro e prosciutto. Stand gastronomico al coperto aperto tutte le sere per cena dalle 19 e nei festivi pure a pranzo dalle 12 (dalle 11.30 modalità solo asporto per mezz'ora, ndr). Ricchissimo il programma delle iniziative di intrattenimento capace di mettere davvero tutti d'accordo. Oggi, dalle 13 alle 15 animazione per bambini poi, in serata, musica dal vivo con Beatrice Lenzi & Fabio Mazzini mentre domani spazio ai balli di liscio con Fortunato.Il 27, dalle 13 alle 15, truccabimbi.

