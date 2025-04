La Russia post Putin sarà forse meno violenta ma certo non più democratica

Russia è una sfida aperta ai valori liberali dell’ordine globale costituito dopo la caduta dell’Unione Sovietica. E non sarà un accordo di pace più o meno formale mediato da Donald Trump a fermare Vladimir Putin: niente sembra poter anestetizzare il conflitto esistenziale che l’autocrate del Cremlino ha posto in cima alla lista di priorità del suo Paese, fino a farne il principio guida del sistema Putiniano.«A causa della guerra, la Russia di Putin è diventata molto più repressiva, e l’anti-occidentalismo è divenuto ancor più pervasivo in tutta la società russa», ha scritto Alexander Gabuev su Foreign Affairs. Linkiesta.it - La Russia post Putin sarà forse meno violenta, ma certo non più democratica Leggi su Linkiesta.it Da più di tre anni l’Ucraina non combatte solo per difendere il suo territorio e i suoi cittadini, da più di tre anni l’Ucraina protegge i confini dell’Europa, dell’Occidente, del mondo libero e democratico. L’aggressione criminale dellaè una sfida aperta ai valori liberali dell’ordine globale costituito dopo la caduta dell’Unione Sovietica. E nonun accordo di pace più oformale mediato da Donald Trump a fermare Vladimir: niente sembra poter anestetizzare il conflitto esistenziale che l’autocrate del Cremlino hao in cima alla lista di priorità del suo Paese, fino a farne il principio guida del sistemaiano.«A causa della guerra, ladiè diventata molto più repressiva, e l’anti-occidentalismo è divenuto ancor più pervasivo in tutta la società russa», ha scritto Alexander Gabuev su Foreign Affairs.

