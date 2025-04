Lanazione.it - La rivolta di via Cellerese: "Non chiudete la strada"

Undici famiglie che rischiano di vedere la loro vita stravolta per sempre. Sono quelle che abitano in via, a ridosso della Mezzana Perfetti Ricasoli. Laporta alla frazione del Rosi e a Prato. Ma con l’ampliamento dell’Interoporto e l’arrivo di una nota catena specializzata in prodotti per la casa, di fatto verrà inglobata e di conseguenza chiusa. Non solo: viainfatti è un’arteria cruciale anche per chi dal Comune di Prato vuole dirigersi verso Campi e non mancano le lamentele, come spiega Rossella, residente a La Querce: "La chiusura al traffico di viasarà definitiva. In questo modo, sia chi vive nei pressi della ferrovia o al Rosi si troverà isolato perdendo la possibilità di percorrere unafondamentale e che collega Prato con Campi".Tutte questioni che, per il momento, sono sempre sulla carta, anche perché la Conferenza dei servizi che dovrà dare il via libera al progetto, il ‘Piano attuativo unitario Marinella’, ancora deve svolgersi.