La rivelazione di Ermal Meta 8220Fortuna non è la mia prima figlia sono diventato papà già tre anni fa8221

Ermal Meta rivela in un'intervista che la piccola Fortuna Marie, nata a giugno 2024, non è la sua prima figlia. Lui e la sua compagna Chiara Sturdà sono diventati genitori già tre anni fa, quando hanno conosciuto le altre due figlie in un orfanotrofio in Albania. Non essendo sposati, non potevano adottarle, ma a giugno compiranno 18 anni e verranno in Italia a vivere con loro.

