La Reyer affronta Pistoia tappa fondamentale nella corsa ai playoff

Reyer torna a calcare il parquet del Taliercio per la sfida con l'Estra Pistoia, gara cruciale per la corsa ai playoff. L'appuntamento per gli orogranata è alle ore 20 di domenica 27 aprile, quando contenderanno ai biancorossi i due punti in palio nella terzultima gara di regular season. Veneziatoday.it - La Reyer affronta Pistoia, tappa fondamentale nella corsa ai playoff Leggi su Veneziatoday.it L'Umanatorna a calcare il parquet del Taliercio per la sfida con l'Estra, gara cruciale per laai. L'appuntamento per gli orogranata è alle ore 20 di domenica 27 aprile, quando contenderanno ai biancorossi i due punti in palioterzultima gara di regular season.

Se ne parla anche su altri siti

Basket femminile, la Reyer Venezia affronta la RMB Brixia in Serie A1. Trasferta anche per Campobasso, turno di riposo per Schio - La Serie A1 di basket femminile ritorna in campo dopo la lunga pausa dopo la finestra delle Qualificazioni ad Eurobasket 2025 e la Final Four di Coppa Italia con la diciassettesima giornata in programma in questo fine settimana, dove la capolista Famila Wuber Schio osserverà un turno di riposo: presentiamo brevemente cosa ci attende. Nell’unico anticipo previsto domani sabato 22 febbraio alle ore 18:00 la Bertram Derthona Tortona ospita in Piemonte l’O. 🔗oasport.it

Tradimento, anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin - Tolga ha deciso che sposerà Selin, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, ... 🔗movieplayer.it

Farmacie di turno a Pistoia aperte oggi, 10 aprile 2025 - Cerchi una farmacia di turno aperta a Pistoia? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Pistoia: Farmacia Comunale 1 V. Adua,44 tel. +39 057329381 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale 2 V. Fiorentina,89 tel. +39 0573994531 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale 4 V. 🔗lanazione.it

La Reyer affronta Pistoia, tappa fondamentale nella corsa ai playoff; La Reyer affronta Pistoia, tappa fondamentale nella corsa ai playoff. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Reyer affronta Pistoia, tappa fondamentale nella corsa ai playoff - Gli orogranata occupano l'ottava posizione, ultima utile per accedere alla fase finale del campionato. Scenderanno sul parquet del Taliercio domenica sera ... 🔗veneziatoday.it

Reyer, oggi la sfida contro la capolista Trapani Shark: esame durissimo per lo sprint verso i playoff - Esame capolista per un'Umana Reyer che cerca lo sprint decisivo verso i playoff. A quattro giornate dal termine della regular season, gli orogranata possono ottenere al PalaShark di ... 🔗ilgazzettino.it

Domani la Final 4 Volskbank Reyer School Cup: il programma - Comunicata dall'ufficio stampa della Reyer Venezia e ripreso da LBA, questo il programma ufficiale: "64 istituti partecipanti si sono affrontati in 127 partite, oltre 90 giorni di torneo con 50. ... 🔗sportmediaset.mediaset.it