La Resistenza vista da Casali Così l’ho vissuta in famiglia

Casali – attore forlivese da 40 anni impegnato con Accademia Perduta/Romagna Teatri – torna sul palco con ‘Mo i tira a te!’, uno spettacolo che intreccia vicende personali e memoria collettiva. La rappresentazione è l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto dall’artista edito da Minerva e verrà portato in scena in una mini-tournée romagnola che toccherà il ridotto del Teatro Masini di Faenza domani, il teatro Goldoni di Bagnacavallo domenica e, infine, il Teatro Walter Chiari di Cervia lunedì. La storia narra le vicende di Domenico, classe 1899, e di Sergio, nato nel 1924, due uomini, entrambi antifascisti, che affrontano in modi diversi gli anni bui del Ventennio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Vivaticket. Ilrestodelcarlino.it - La Resistenza vista da Casali: "Così l’ho vissuta in famiglia" Leggi su Ilrestodelcarlino.it In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Maurizio– attore forlivese da 40 anni impegnato con Accademia Perduta/Romagna Teatri – torna sul palco con ‘Mo i tira a te!’, uno spettacolo che intreccia vicende personali e memoria collettiva. La rappresentazione è l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto dall’artista edito da Minerva e verrà portato in scena in una mini-tournée romagnola che toccherà il ridotto del Teatro Masini di Faenza domani, il teatro Goldoni di Bagnacavallo domenica e, infine, il Teatro Walter Chiari di Cervia lunedì. La storia narra le vicende di Domenico, classe 1899, e di Sergio, nato nel 1924, due uomini, entrambi antifascisti, che affrontano in modi diversi gli anni bui del Ventennio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Ne parlano su altre fonti

In tre serate con l'ultima prevista proprio la sera del 25 aprile, Rai 1 manderà in onda in prima serata una fiction che racconta la Resistenza al nazifascismo nei monti piemontesi dal punto di vista di quattro ragazzini volenterosi e appassionati. L'ha presentata la regista Susanna Nicchiarelli. 🔗comingsoon.it

(Adnkronos) – Un italiano su 4 è miope (15 milioni di persone) ed entro il 2050 lo sarà il 50% della popolazione. Le condizioni economiche incidono fortemente sulla cura della vista, con il 45,8% dei miopi che rinuncia alla sostituzione degli occhiali e il 37,4% alle visite oculistiche. Sono i risultati principali dello studio pubblicato […] L'articolo Salute: per la Giornata mondiale, primo ‘Osservatorio vista’ dedicato alla miopia proviene da Webmagazine24. 🔗.com

di Redazione JuventusNews24Conte Juve (Gazzetta dello Sport), il sogno dei tifosi bianconeri è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione La Juventus nel corso delle prossime ore formalizzerà l’esonero di Thiago Motta e il conseguente cambio di allenatore, con Igor Tudor che è pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con opzione a favore del club bianconero. 🔗juventusnews24.com

La Resistenza vista da Casali: Così l’ho vissuta in famiglia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia