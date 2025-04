La Resistenza di Cinisello Quei 4 missionari in armi che si unirono ai partigiani

È il 1943. C'è la guerra, le frontiere sono chiuse e i missionari del Pime non possono partire. Quelli che erano fuori, rientrano a Milano. Sotto le bombe, con l'Italia divisa in due, anche i sacerdoti sono chiamati a prendere posizione. Inizia così il romanzo storico di Ezio Meroni, "missionari nella Resistenza", che racconta le vicende di quattro preti che hanno partecipato attivamente alla Liberazione dal nazifascismo. "Giovani, appena ordinati, tutti stravaganti. Vanno in moto con l'abito talare, sparano, vanno in montagna con i partigiani. Il superiore generale benedice e accompagna questi quattro sacerdoti. Non li ostacola. Dice "Lasciate fuori l'istituto, ma fate". È il quinto personaggio di questa storia: agisce dietro le quinte, ma è il regista. Arrivava dalla Cina, portava una profonda ferita a un braccio che lo aveva reso inutilizzabile".

