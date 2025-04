La relazione tra Papa Francesco e Parigi è stata una serie di appuntamenti mancati

Parigi. “Un rapporto più tumultuoso del previsto”, ha commentato il Parisien, “il grande malinteso”, ha riassunto Libération, mentre il Monde, riprendendo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La relazione tra Papa Francesco e Parigi è stata una serie di appuntamenti mancati Leggi su Ilfoglio.it . “Un rapporto più tumultuoso del previsto”, ha commentato il Parisien, “il grande malinteso”, ha riassunto Libération, mentre il Monde, riprendendo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive ... 🔗tvzap.it

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

La relazione tra Papa Francesco e Parigi è stata una serie di appuntamenti mancati; Papa Francesco e la difficile relazione con la Chiesa americana; Perché il Papa ha scelto la Corsica e non è andato a Parigi?; Perché Papa Francesco non è mai andato a Parigi: Tra diplomazia, sfide interne e priorità globali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La relazione tra Papa Francesco e Parigi è stata una serie di appuntamenti mancati - Il Pontefice e la Francia hanno avuto un rapporto segnato da incomprensioni e mancate occasioni. A scapito della capitale, spesso percepita come trascurata, Bergoglio ha sempre privilegiato le perifer ... 🔗ilfoglio.it

Le ultime volontà di Papa Francesco: semplicità, fede e umanità - In attesa della Messa esequiale di Papa Francesco – che si terrà sabato 26 aprile alle ore 10.00 sul sagrato della Basilica di San Pietro – migliaia di fedeli sono accorsi per rendergli omaggio. Riper ... 🔗nationalgeographic.it

Curare la «nostra casa comune». Le parole da non dimenticare di Papa Francesco sul clima - Nelle ore di addio a Papa Bergoglio è importante ricordare come siano state due sue encicliche, la “Laudato Si’” del 2015 e la “Laudate Deum” del 2023, a rafforzare l’azione globale per contrastare le ... 🔗corriere.it