La Reggia di Caserta sfiora i 17mila ingressi nel giorno della Liberazione

sfiorano quota 17mila gli ingressi alla Reggia di Caserta, aperta gratuitamente in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione. Lo conferma il ministero della Cultura che ha diramato i dati relativi all'affluenza nei principali musei e nei parchi archeologici statali. La Reggia di. Casertanews.it - La Reggia di Caserta sfiora i 17mila ingressi nel giorno della Liberazione Leggi su Casertanews.it no quotaglialladi, aperta gratuitamente in occasione dell'ottantesimo anniversario. Lo conferma il ministeroCultura che ha diramato i dati relativi all'affluenza nei principali musei e nei parchi archeologici statali. Ladi.

Approfondimenti da altre fonti

La primavera all’insegna della meraviglia alla Reggia di Caserta, musei aperti per le festività - Tempo di lettura: 5 minutiLa Reggia di Caserta si prepara ad accogliere i visitatori delle festività pasquali e dei lunghi ponti di primavera. Il Museo sarà aperto anche nelle giornate di Pasqua, Lunedì in Albis e 25 aprile. In considerazione della gravissima carenza di personale di vigilanza e fruizione, attualmente -40% circa rispetto alla dotazione organica prevista, al fine di accogliere al meglio i propri pubblici, la Reggia di Caserta ha individuato le seguenti modalità di gestione delle giornate dal 18 al 27 aprile: Venerdì 18 aprile, sabato 19 aprile – Apertura secondo le modalità e ... 🔗anteprima24.it

Choco Italia, dolcezze a due passi dalla Reggia di Caserta - Choco Italia, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolceze italiane, arriva a Caserta per la seconda tappa dell’anno. È la centralissima Piazza Dante a Caserta, a pochi passi dalla meravigliosa Reggia vanvitelliana, a prepararsi per la seconda tappa dell’anno di Choco Italia. In programma da venerdì 7 a domenica 9 marzo, la fiera del […] 🔗2anews.it

Patto con 2 università per lo screening sugli arredi della Reggia di Caserta - Un vero e proprio screening per verificare lo stato del legno e valutare l'impatto climatico sugli arredi della Reggia di Caserta. Questo l'obiettivo di un accordo tra la direzione del Museo vanvitelliano con il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione dell’Università del Salento e con il... 🔗casertanews.it

Reggia di Caserta, ecco la svolta biglietteria. Il Comune: «Lavori in corso Giannone» - Intanto, alla Reggia, dove domenica si sono registrati 17mila visitatori, ci si prepara a far fronte all'afflusso che si aspetta consistente dei prossimi ponti di primavera. «Immaginiamo di ... 🔗ilmattino.it

Caserta, asse Versailles-Reggia: la visita della principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie - Sotto questo motto sono arrivati ieri mattina, alla Reggia di Caserta, una trentina di illustri viaggiatori provenienti dai vari Stati degli Usa accompagnati dalla principessa Beatrice di Borbone ... 🔗ilmattino.it

Affluenza record alla Reggia di Caserta per la Domenica al Museo, ma disagi e occasioni mancate - L’ingresso gratuito alla Reggia di Caserta in occasione della Domenica al Museo ha trasformato la città in una meta brulicante di turisti, con migliaia di visitatori accorsi da ogni parte d’Italia per ... 🔗casertaweb.com