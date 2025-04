La recinzione in via Medici del Vascello

Medici del Vascello, Pestagalli, Bonfadini. Continua l’azione di cura del territorio e sicurezza. Completata la recinzione lato sud, con un solo varco lasciato temporaneamente aperto per la seconda fase di asportazione rifiuti che Amsa effettuerà nelle prossime settimane, poi verrà chiuso tutto il lato sud, quello su via Medici del Vascello, come già fatto nel 2023 per il lato ovest su via Pestagalli. Per il lato nord, via Bonfadini il Comune con il Nuir realizzerà la chiusura con riattivazione della sbarra all’ingresso, che sarà utilizzata dagli ortisti in regola con il Comune. Ieri pomeriggio, insieme ai tecnici del Demanio e il Presidente Stefano Bianco e l’assessora Marina Melloni del Municipio 4 abbiamo incontrato gli ortisti, spiegando l’attuale fase, iniziata a fine marzo, dell’azione di messa in sicurezza dell’area. Ilgiorno.it - La recinzione in via Medici del Vascello Leggi su Ilgiorno.it L’assessore comunale Marco Granelli, in un post su Facebook, ieri ha parlato di un intervento nel Municipio 4: "Viadel, Pestagalli, Bonfadini. Continua l’azione di cura del territorio e sicurezza. Completata lalato sud, con un solo varco lasciato temporaneamente aperto per la seconda fase di asportazione rifiuti che Amsa effettuerà nelle prossime settimane, poi verrà chiuso tutto il lato sud, quello su viadel, come già fatto nel 2023 per il lato ovest su via Pestagalli. Per il lato nord, via Bonfadini il Comune con il Nuir realizzerà la chiusura con riattivazione della sbarra all’ingresso, che sarà utilizzata dagli ortisti in regola con il Comune. Ieri pomeriggio, insieme ai tecnici del Demanio e il Presidente Stefano Bianco e l’assessora Marina Melloni del Municipio 4 abbiamo incontrato gli ortisti, spiegando l’attuale fase, iniziata a fine marzo, dell’azione di messa in sicurezza dell’area.

