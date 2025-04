LA RAI FESTEGGIA IL 25 APRILE MATTARELLA SU RAI1 GLI SPECIALI SULLE ALTRE RETI

APRILE 1945, l'Italia si liberava dall'occupazione nazifascista. Un anniversario che la Rai FESTEGGIA, venerdì 25 APRILE, con le dirette dei principali eventi istituzionali, film e approfondimenti.In particolare, su RAI1 alle 9.20, sarà trasmessa la cerimonia di deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica MATTARELLA, a cura del Tg1 in collaborazione Rai Quirinale.Dalle 11.45, invece, è previsto il collegamento, a cura del Tg1, dal Teatro Nazionale Ivo Chiesa di Genova, città medaglia d'oro al Valor Militare, dove il Presidente della Repubblica MATTARELLA aprirà l'evento per l'Anniversario della Liberazione inaugurando "D'oro. Il sesto senso partigiano", un progetto di Davide Livermore dal libro di Gad Lerner e Laura Gnocchi.

80 anni fa, il 25 aprile 1945, l'Italia si liberava dall'occupazione nazifascista. Un anniversario che la Rai festeggia, venerdì 25 aprile, con le dirette dei principali eventi istituzionali, film e approfondimenti. In particolare, su Rai1 alle 9.20, sarà trasmessa la cerimonia di deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, a cura del Tg1 in collaborazione Rai Quirinale.

