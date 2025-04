La Rai a Casa Cervi È un luogo vivo che parla di valori

Casa Cervi, dove i sette fratelli furono fucilati dai fascisti nel dicembre del 1943.Una serata speciale rispetto alla striscia quotidiana ‘Il cavallo e la torre’ che conduce. Tra gli ospiti ci saranno Teresa Vergalli, staffetta partigiana di Bibbiano; Flora Monti, di Marzabotto, che a 12 anni fu la più giovane staffetta italiana; Mirella Alloisio, protagonista della lotta che ha portato alla resa dei tedeschi a Genova. Tanti i volti del mondo della cultura: Ascanio Celestini, Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Pif, Nicola Piovani, Nello Scavo, Edoardo Purgatori, Benedetta Tobagi, Lella Costa e Emma Ruzzon, del Consiglio degli studenti di Padova. Ilrestodelcarlino.it - La Rai a Casa Cervi. “È un luogo vivo che parla di valori” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia, 25 aprile 2025 – “Passeggio per l’Emilia e ovunque vedo sventolare il tricolore con la scritta ‘W la Resistenza’”. Anche per questo Marco Damilano, giornalista e conduttore, ha voluto che ‘Ora e sempre 25 Aprile’ fosse trasmessa (stasera alle 21,20 su Rai3) in diretta da, dove i sette fratelli furono fucilati dai fascisti nel dicembre del 1943.Una serata speciale rispetto alla striscia quotidiana ‘Il cavallo e la torre’ che conduce. Tra gli ospiti ci saranno Teresa Vergalli, staffetta partigiana di Bibbiano; Flora Monti, di Marzabotto, che a 12 anni fu la più giovane staffetta italiana; Mirella Alloisio, protagonista della lotta che ha portato alla resa dei tedeschi a Genova. Tanti i volti del mondo della cultura: Ascanio Celestini, Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Pif, Nicola Piovani, Nello Scavo, Edoardo Purgatori, Benedetta Tobagi, Lella Costa e Emma Ruzzon, del Consiglio degli studenti di Padova.

