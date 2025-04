La puntata di stasera nuovi colpi di scena che coinvolgono la famiglia Özgüder Tra bugie tensioni e ripetuti colpi di scena

puntata di stasera, venerdì 25 aprile, in onda alle 21:35, promette di regalare nuovi colpi di scena che coinvolgono la famiglia Özgüder. La seconda stagione di questa serie turca amatissima ricalca il solco della prima, tra bugie, tensioni e ripetuti colpi di scena. Tutti i protagonisti di Tradimento si muovono tra segreti che vengono lentamente alla luce e conseguenti scelte morali sempre più difficili. Viaggio in Turchia in cerca di mare e siti archeologici X Tradimento, stasera il rapimento di Can e il doppio gioco di YesimIpek, in attesa di una nuova carta di credito, utilizza quella del padre, mentre Ilknur origlia una conversazione sospetta tra Yesim e l’infermiera Zuhal. Iodonna.it - La puntata di stasera, nuovi colpi di scena che coinvolgono la famiglia Özgüder. Tra bugie, tensioni e ripetuti colpi di scena Leggi su Iodonna.it La serie Tradimento (titolo originale “Aldatmak”) continua a tenere incollati agli schermi milioni di telespettatori su Canale 5. Ladi, venerdì 25 aprile, in onda alle 21:35, promette di regalaredichela. La seconda stagione di questa serie turca amatissima ricalca il solco della prima, tradi. Tutti i protagonisti di Tradimento si muovono tra segreti che vengono lentamente alla luce e conseguenti scelte morali sempre più difficili. Viaggio in Turchia in cerca di mare e siti archeologici X Tradimento,il rapimento di Can e il doppio gioco di YesimIpek, in attesa di una nuova carta di credito, utilizza quella del padre, mentre Ilknur origlia una conversazione sospetta tra Yesim e l’infermiera Zuhal.

Su altri siti se ne discute

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 10 aprile 2025 - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 10 aprile 2025 Questa sera, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 10 aprile 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. 🔗tpi.it

Mare Fuori 5 4 Puntata, Anticipazioni bomba e colpi di scena stasera su Rai 2! - Amici di Mister Movie, tenetevi forte! Stasera Rai 2 si infiamma con una nuova, imperdibile puntata di Mare Fuori 5. Siete pronti a scoprire cosa succederà ai nostri ragazzi dell'IPM? Io non sto più nella pelle! Tra amori tormentati, segreti inconfessabili e nuove alleanze, preparatevi a una serata ricca di emozioni. Mare Fuori 5: Programmazione Raiplay e dove vedere la replica in streaming Se per caso stasera vi doveste perdere questo appuntamento imperdibile, niente paura! Ogni episodio di Mare Fuori 5 è disponibile in streaming su RaiPlay. 🔗mistermovie.it

Un Passo dal Cielo 8: Stasera su Rai1 la Quinta Puntata della Fiction con Giusy Buscemi - Stasera arriva il quinto appuntamento con l'ottava stagione di Un passo dal cielo. Un nuovo ciclo di episodi ci porterà ancora una volta sulle adorate Dolomiti per seguire le vicende di noti e nuovi personaggi. 🔗comingsoon.it

Grande Fratello puntata oggi 16 dicembre: news ultima ora; Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi abbandona (ma arriva Stefano), sondaggi e anticipazioni; Mare fuori 5 da stasera su Rai 2: Rosa torna alla criminalità; Anticipazioni Grande Fratello di stasera: nuovi ingressi, eliminazione, sondaggi e nomination. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovi colpi di scena in "Tradimento": Oylum in trappola, Güzide sotto accusa - Mediaset ha modificato ancora una volta il palinsesto serale di Canale 5, rinviando al prossimo 8 aprile l’atteso debutto de Il turco e optando invece per una nuova puntata della soap Tradimento ... 🔗informazione.it

Mare Fuori 5: Stasera su Rai 2 la Terza Puntata con Nuovi Sviluppi e Colpi di Scena - La trama della terza puntata: nuovi personaggi e conflitti ... la puntata di stasera si preannuncia ricca di emozioni e tensione. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di dramma, azione e colpi di ... 🔗ecodelcinema.com