La Protezione civile a lezione per utilizzare i defibrillatori

Sabato scorso, proprio per raggiungere questo obiettivo oltre trenta volontari di Protezione civile hanno aderito all'iniziativa promossa dall'omonimo assessorato comunale, partecipando al corso di teoria e pratica per l'utilizzo del defibrillatore organizzato in collaborazione con la Croce rossa. Teoria e pratica per acquisire le conoscenze indispensabili all'utilizzo di un'apparecchiatura che già in numerose occasioni si è rivelata fondamentale per scongiurare il peggio in caso di attacchi cardiaci.

